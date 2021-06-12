الذكرى السابعة لمجزرة سبايكر

2021/06/12 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت مدينة تكريت بدء توافد المئات من عائلات ضحايا مجزرة سبايكر لإحياء الذكرى السابعة للجريمة.

وقالت مصادر في حكومة صلاح الدين المحلية ان القوات الأمنية والدوائر المعنية نفذت خطة خدمية وامنية محكمة لتأمين وصول الاسر من ذوي ضحايا مجزرة سبايكر الى مكان الجريمة في القصور الرئاسية عند أطراف مدينة تكريت، مبينة ان الخطة تشمل مرافقة القوات الامنية لأسر الضحايا وتسهيل مرورهم ووصولهم الى مكان تنفيذ الجريمة.

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