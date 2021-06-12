شاهد أحدث موقف وبائي في العراق

2021/06/12 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت الحصيلة المحلية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا انخفاضا طفيفا، بالمقارنة مع الأيام القليلة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة بيانا للموقف الوبائي، أشارت فيه الى تسجيل اثنتين وعشرين حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجمل عدد الوفيات في العراق الى ستة عشر الفا وست مئة وتسعين حالة، فضلا عن تسجيل ثلاثة آلاف وثماني مئة واحدى وعشرين إصابة، وهو ما يرفع عدد الإصابات الى مليون ومئتين وخمسين الفا وست مئة واحدى وتسعين إصابة، مقابل تسجيل شفاء أربعة آلاف وخمسة وتسعين مصابا، في حين أوضحت الوزارة في بيانها ان عدد الذين حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس ارتفع الى ست مئة وواحد وتسعين الفا وسبع مئة وستة وعشرين شخصا.

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