مع ارتفاع أسعار الخام.. العراق يخسر 70 طناً من النفط الأسود

2021/06/12 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن احتراق خزان سعة 70 طن من النفط الاسود في معمل اسفلت التاجي.

وقال بيان لمديرية الدفاع المدني، ان "فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ استنفرت امكانياتها وطاقاتها لإخماد حادث الحريق الذي اندلع في خزان للنفط الاسود سعة 70 طن داخل معمل اسفلت التاجي، واستطاعت انقاذ 6 خزانات أخرى مجاورة للخزان المحترق".

واضاف، ان "المفارز تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة، بعد تحجيم النيران واخمادها والحد من توسعها وبدون اي أضرار بشرية، مشيرا الى أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية".

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