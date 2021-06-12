مفوضية حقوق الإنسان تشيد بإجراءات العراق بشأن نازحي الهول

2021/06/12 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أشادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، السبت، بالإجراءات الأمنية والإنسانية لمستشارية الأمن القومي بشأن العوائل العراقية العائدة من مخيم الهول، مطالبة الجهات المعنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات والآليات لزج هذه العوائل في دورات تأهيلية.

وقالت عضو مجلس المفوضية فاتن الحلفي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه انه "وبعد ورود العديد من اسئلة المواطنين بشان حقيقة العوائل التي تم نقلها من مخيم الهول تواصلنا مع مستشاريه الامن القومي التي اوضحت لنا أن هذه العوائل هي عوائل عراقية نازحة من محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى وليس لها علاقة بعوائل الدواعش".

واضافت الحلفي أن "الجهات الأمنية المعنية والمستشارية تحديدا اوضحت لنا أن سلامة العوائل التي تم نقلها هم من فئة النساء والأطفال وقد تم إخضاعهم للفحص الأمني قبل عودتهم"، مشيدة بـ"الإجراءات الأمنية والإنسانية لمستشارية الأمن القومي في متابعة هذه العوائل وعودتها إلى مناطق سكناها".

وطالبت عضو مجلس المفوضية "وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين إلى اتخاذ جميع الإجراءات والآليات لزج هذه العوائل في دورات تأهيلية لإعادة إدماجهم بالمجتمع"، مشددة على "أهمية مد يد العون والمساعدة لهذه العوائل ولاداعي للقلق والمخاوف لانهاعوائل تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي لمواجهة أعباء الحياة وصعوباتها".

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