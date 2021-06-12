قاسم الاعرجي يبحث مع العامري آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد

2021/06/12 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.واكد الجانبان / حسب بيان للمستشارية/ على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، تحقيقا لتطلعات الشعب العراقي.وأكد العامري خلال اللقاء، أن لاخيار للعراقيين إلا بنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق ومطلب جماهيري، لافتا إلى أهمية تغليب العقل والحكمة في حل القضايا والتحديات التي تواجه البلد.من جانبه أكد الأعرجي، على أهمية الاستقرار الأمني وتهيئة الظروف الأمنية المطمئنة للمرشحين والناخبين على حدٍ سواء، لدعم العملية الديمقراطية في العراق، وإنجاز الانتخابات المبكرة بالموعد المحدد لها./انتهى3

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