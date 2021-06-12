قبل مواجهة البرازيل غدا .. اصابة 12 لاعبا من منتخب فنزويلا بكورونا

2021/06/12 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت وزارة الصحة في فنزويلا، اليوم السبت، عن إصابة 12 فردا في صفوف المنتخب الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، قبل المواجهة للفريق ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا اميركا ، غدا الأحد.وقالت وزارة الصحة في بيان إنها : تلقت خبر النتائج الإيجابية من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).وأشارت انها : تبلغت وزارة الصحة من قبل كونميبول بأن 12 فرداً من منتخب فنزويلا، بينهم لاعبون وآخرون من الجهاز الفني، خضعوا لفحوص فيروس كورونا وجاءت نتائجهم إيجابية.جميع هؤلاء لا يشعرون بأي أعراض.ونقل الكونميبول البطولة، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى البرازيل الاثنين الماضي بدلا من الأرجنتين وكولومبيا.وتستهل البرازيل مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة فنزويلا على استاد ماني غارانشيا غدا الأحد، وتضم المجموعة الثانية كولومبيا والإكوادور وبيرو.ووضعت الحكومة البرازيلية بروتوكولا صحيا مفصلا، وستقام جميع المباريات في ملاعب خالية من الجمهور، بما في ذلك نهائي البطولة المقام في 10 تموز المقبل في ريو دي جانيرو./انتهى3

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