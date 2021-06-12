العراق..المدفعية التركية تقصف موقعا قريبا من موقع البيشمركة في دهوك

2021/06/12 | 19:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت المدفعية التركية، السبت، موقعا قريبا من مكان تواجد قوات البيشمركة على جبل متين في محافظة دهوك....

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