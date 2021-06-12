القبض على أمريكي حاول السطو على بنك بعد يوم واحد من خروجه من السجن

2021/06/12 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأقدم رجل من سكان مدينة نيويورك الأمريكية على سرقة أحد البنوك، عقب يوم واحد من إطلاق سراحه، بعد أن كان موقوفاً على ذمة قضية سطو أخرى.وذكرت مصادر في الشرطة أن "رجلا يدعى تشي نغو (52 عاما) تم توقيفه بتهمة السطو على أحد فروع مصرف، بنك "تشيس" بعد يوم واحد من إطلاق سراحه المشروط، على ذمة قضية سطو أخرى"، مشيرة الى أن "نغو"، كان قد سطا الثلاثاء الماضي على أحد فروع المصرف عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي". وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به بعد فترة وجيزة من واقعة السرقة، ووجهت له تهم السطو من الدرجة الثالثة وحيازة أسلحة ممنوعة وأدوات لتنفيذ السرقة، ووافق القضاء على طلب المدعي العام بالإفراج على نغو، ووضعه تحت المراقبة، لكن الأخير حاول ظهر الخميس الماضي، سرقة فرع آخر للبنك في الجادة الخامسة قرب شارع "وست 44"، زاعما أنه سرق 100 دولار فقط.

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