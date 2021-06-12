2021/06/12 | 19:47 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 يونيو 2021 | 07:30 مساءً | عدد القراءات : 10

مصرع واصابة 11 شخصا بحادث مروري شرق الناصرية

كشفت مديرية مرور ذي قار، السبت، عن مصرع واصابة 11 شخصا في حادث سير، على طريق ناصرية – جبايش، شرق مدينة الناصرية .

وقال مدير اعلام مديرية مرور ذي قار المقدم مؤيد حميد علي، في حديث لوكالات محلية، أن "باصا صغيرا نوع كيا اصطدم بسيارة صالون على الطريق ناصرية قضاء الجبايش".

واضاف ان "الحادث اسفر عن وفاة امرأة واصابة 10 اخرين بجراح متباينة تم نقلهم الى مستشفى الناصرية لتلقي العلاج ".

واوضح ان "شرطة ذي قار ومديرية المرور فتحا تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته، فيما بينت التحقيقات الاولية انه كان نتيجة السرعة الشديدة من قبل سائق العجلة الصالون، وعدم السيطرة على المركبة وانحرافها والاصطدام بالمركبة الباص".

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