تحذير جوي لاربع محافظات.. موجة غبار كبيرة

2021/06/12 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الارصاد الجوية، اليوم السبت، عن رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار تتجه صوب اربع محافظات.

وقال المتنبئ الجوي، واثق السلامي، في صفحته على الفيسبوك، ان” رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار والأتربة وبهبات قوية تصل إلى حدود 90 كم في الساعة”.

واضاف ان” هذه الرياح ستدخل محافظات (ميسان وواسط والبصرة وذي قار) بعد ظهر يوم غد الاحد”.

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