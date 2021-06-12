2021/06/12 | 19:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن احتراق خزان سعة 70 طن من النفط الاسود في معمل اسفلت التاجي.وقال بيان لمديرية الدفاع المدني، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ استنفرت امكانياتها وطاقاتها لإخماد حادث الحريق الذي اندلع في خزان للنفط الاسود سعة 70 طن داخل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتراق خزان سعة 70 طن من النفط الاسود في معمل اسفلت التاجي first appeared on النور نيوز.

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