ليس دفاعا عن النبي محمد - مالوم ابو رغيف

2021/06/12 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالوم_ابو_رغيف يقول افلاطونعندما يبدأ الشاعر او الاديب بإلقاء قصيدته التي تتحدث عن الشناعات والفظائع التي يرتكبها الابطال، فان مثل هذا القصائد والحكايات تحمل ضررا للذين يسمعونها، ذلك ان كل واحد منهم سوف يعذر نفسه إذا ارتكب مثل هذه الفظائع التي وردت في القصيدة او الحكاية فمثل هذه الفظائع والانتهاكات مبررة فقد ارتكبها الابطال ايضا.النبي محمد ولد وعاش حتى سن الأربعين في مجتمع يشرك الاصنام بعبادة الاله، وكان ......





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