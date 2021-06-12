عن حقوق الإنسان - حسن العاصي

2021/06/12 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_العاصي لطالما حظيت حقوق الإنسان بدعم دولي واسع، على الورق على الأقل.



لكنها تواجه أيضاً معارضة متزايدة، ليس فقط على المستوى الملموس في شكل انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن أيضًا على المستوى النظري والفلسفي.



بعض الانتقادات التي وجهت ولا تزال موجهة إلى حقوق الإنسان هي:1ـ إنها متناقضة، وبالتالي لا يمكن تحقيق كل شيء في نفس الوقت.



من الضروري تحديد الأولويات، على سبيل المثال بين الجيلين الأول والثاني من الحقوق ......





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