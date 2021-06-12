لاهور شيخ جنكي: ندعم السلام ولغة الحوار

2021/06/12 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، مع هانس آكربوم القنصل الهولندي العام في اقليم كوردستان، والكولونيل يان تين هوف المستشار العسكري في القنصلية الهولندية باقليم كوردستان، الاوضاع السياسية والأمنية في إقليم كوردستان والعراق وإعادة توحيد قوات البيشمركة والانتخابات المقبلة.

وخلال لقاء، أكد الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي على تفعيل الجهود وضرورة توحيد الصفوف ووحدة الخطاب الوطني بين جيمع القوى والاطراف للتغلب على التحديات السياسية والأمنية التي تمثل عائقا امام العملية السياسية والامنية وتوفير الخدمات للمواطنين.

كما وأكد الرئيس المشترك، على مواقفه لحل المشاكل بين حكومتي اقليم كوردستان وبغداد وفق اسس الدستور والتزام الطرفين بالاتفاق المبرم بينهما، مجددا تأكيد الاتحاد الوطني الكوردستاني للاصلاح وتوحيد قوات البيشمركة بأخذ التوازن بنظر الاعتبار، معلنا، أهمية وجود قوة موحدة وطنية ومسلحة ومدربة للوقت الراهن والمستقبل في كوردستان، واننا ندعمه بجميع الاشكال.

وفي هذا الجانب قدمنا لاهور شيخ جنكي تقديره لقوات التحالف الدولي التي خطت خطوات مهمة من اجل هذا الغرض.



مشيرا الى مخاطر عودة مسلحي داعش ومؤكدا في الوقت نفسه على استمرار العمليات المشتركة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة لابعاد مخاطر عودة ظهور الخلايا النائمة لداعش.

وأعرب لاهور شيخ جنكي عن قلقه حول تطور التوترات الأخيرة على حدود اقليم كوردستان وتركيا، وانه لا يمكن السماح بتعريض إستقرار وأمن إقليم كوردستان الى المخاطر، بحجج مختفلة، مجددا التأكيد على ان اتخاذ طريق القتال والطرق العسكرية لن تعمل على حل المشاكل، داعما طرق السلام ولغة الحوار لانهاء المشاكل.



مؤكدا على اننا ضد اقتتال الأخوة.

واعتبر الرئيس المشترك، الانتخابات العراقية المقبلة بالمهمة، لاجراء التغييرات الحقيقية وتحقيق الاهداف.



مضيفا بالقول: اننا كإتحاد وطني كوردستاني نحفز الأطراف الكوردستانية كافة بالتجمع تحت مظلة تحالف قائمة تحالف كوردستان والمشكل بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير ومن خلال هذا الطريق بالإمكان الحفاظ على وحدة الخطاب الكوردي في بغداد وكسب جميع حقوق الشعب الكوردي عن طريق النضال البرلماني.

PUKmedia

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