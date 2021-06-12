بالصور.. بانوراما في ذكرى ميلاد السيدة هيرو ابراهيم أحمد

2021/06/12 | 19:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت، اليوم السبت، بانوراما بمناسبة الذكرى الـ 73 لميلاد السيد هيرو ابراهيم احمد، من قبل الفنان جوفين طاهر بمبنى السراي في مدينة السليمانية.

البانوراما تألف من لوحة للسيدة هيرو ابراهيم أحمد، بطول 3 أمتار تضمنت صورا لـ 73 سيدة من البيشمركة المناضلات وامهات الشهداء.

PUKmedia خاص

الصور / فينوس توفيق

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