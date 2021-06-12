البارزاني وبن زايد يبحثان الأوضاع على الساحة العراقية والعلاقات الكردية الاماراتية

2021/06/12 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيسُ اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، مع ولي عهدِ ابو ظبي محمد بن زايد في مجمل الأوضاع ِ السياسية في العراق والعلاقاتِ بين إقليم كردستان ودولة الامارات.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي بدأها البارزاني يومَ أمس الجمعة الى الامارات والتي جاءت تلبية ً لدعوةٍ رسمية تلقاها من ولي عهد أبو ظبي.

وقال فلاح مصطفى المستشارُ في رئاسة الإقليم ان زيارة َ البارزاني للإمارات تأتي تأكيدا لرغبةِ إقليم كردستان في تعزيز علاقاتِه مع البلدان العربية، مضيفا ان العلاقاتِ الاقتصادية وتشجيعَ المستثمرين الاماراتيين كانا المحورين ِ الرئيسين للحوار بين رئيس ِ الإقليم والمسؤولين في دولة الامارات.

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