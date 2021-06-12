لاريجاني يطالب مجلس صيانة الدستور بالكشف عن أسباب استبعاده من السباق الرئاسي

2021/06/12 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب علي لاريجاني أحدُ المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية مجلسَ صيانة الدستور بـالكشف ِعن أسبابِ استبعاده رسميًا وعلنيًا ومن دون أي ِ تستر.

ونشر لاريجاني وهو أحدُ مستشاري المرشد الإيراني ورئيسُ البرلمان السابق، تغريدة ً على تويتر قال فيها انه سيُصدر بيانًا بهذا الشأن، حيث استَخدم علامة َ وسم ٍ تحت عنوان تعويضْ بالتغريدة في إشارةٍ منه الى تصريح ٍ سابق للمرشد أكد فيه تعرضَ بعض المرشحين المستبعدين للغبن داعيا الى تعويضِهم وردِ الاعتبار إليهم.

از بنده‌ی خدا؛ علی لاریجانیبه اعضای محترم شورای نگهبان#جبران pic.twitter.com/pNwD1C1PtD

— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) June 12, 2021

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