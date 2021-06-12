2021/06/12 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم السبت، عن صدور 3 توجيهات للقوات العاملة بقاطع المسؤولية خلال زيارة وزير الدفاع جمعة عناد الأخيرة لقاطع العمليات.وأوضح قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يصدر 3 توجيهات لعمليات غرب نينوى منها متابعة الخلايا النائمة المركز الخبري الوطني.

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