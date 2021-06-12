مفوضية الانتخابات تقبل طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح وتحدد مجموعة من الضوابط

2021/06/12 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان مفوضية الانتخابات تقرر قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح للانتخابات في إطار التحضير للانتخابات المقبلة في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١، واستجابة لما يرد من مطالبات لمفوضية الانتخابات، قرر مجلس المفوضين الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، سواء كان مرشحاً منفرداً أو من ضمن تحالف وفق ضوابط وشروط، وحدد الفترة منذ الـ ١٣ لغاية الـ ٢٠ من شهر حزيران الجاري موعداً لتقديم طلبات الانسحاب.ويبين مجلس المفوضين في هذا الصدد مجموعة الضوابط في "نظام التسجيل والمصادقة على المرشحين" التي يمكن على أساسها سحب الترشيح أو تغيير المرشحين، وهي:- لا يحق للحزب السياسي أو التحالف تغيير مرشحيه وتقديم أسماء مرشحين جدد لم يكونوا قد ترشحوا قبل انتهاء مدة الترشيح أو استبدال المرشحين السابقين بمرشحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوضية بعضاً من مرشحيه وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدة تحددها المفوضية.

- يحق للحزب أو التحالف أن يسحب ترشيح المرشح من قبله للفترة المحددة من قبل المفوضية من دون أن يستبدله بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط أن يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من قبل المرشح المراد سحب ترشيحه ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو من ضمن قائمة أخرى.

- يحق للمرشح الوارد اسمه ضمن قائمة التحالف أو الحزب أن يسحب ترشيحه خلال الفترة المحددة من المفوضية من دون أن يُستبدل بآخر على ألا يترتب على انسحابه التأثير على تمثيل النساء في القائمة وبشرط يقترن ذلك بالموافقة التحريرية من التحالف أو الحزب الذي رشح ضمن قائمته ومن دون أن يكون له حق الترشيح كفرد أو ضمن قائمة أخرى.

مجلس المفوضين٢٠٢١/٦/١٢

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