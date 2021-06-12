الاستخبارات تطيح بمرشحة للانتخابات و

2021/06/12 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن الاستخبارات أطاحت بمرشحة للانتخابات النيابية في العراق، لافتا الى أن جهات وصفها بـ"العليا" تدخلت لإطلاق سراحها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة من الاستخبارات القت القبض على المرشحة نجاة الجبوري ضمن قائمة الجماهير التي يتزعمها احمد الجبوري ابو مازن".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان "عملية القبض على الجبوري تمت وفق مذكرة رسمية على خلفية تهم مختلفة بينها تهم بعمليات نصب واحتيال"، لافتا الى "وجود جهات عُليا تسعى لأطلاق سراح المتهمة الجبوري".

وافاد ان "عددا من المتضررين من المتهمة نجاة الجبوري يسعون لإقامة دعاوى قضائية ضدها".

وكانت الجبوري قد تعرضت للاعتقال خلال فترة الانتخابات السابقة عام ٢٠١٨ الا انه تم اخلاء سبيلها بعد تدخل جهات سياسية.

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