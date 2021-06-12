بعد هدوء استمر اكثر من شهرين.. عودة العبوات الناسفة لحوض الوقف بديالى

2021/06/12 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني مطلع في ديالى، اليوم السبت، اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في بساتين حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "عبوة ناسفة موضوعه على طريق زراعي قرب قرية زاغنية الصغيرة ضمن حوض الوقف في اطراف ناحية العبارة(17كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت ما اسفر عن اصابة مزارع شاب".

واضاف المصدر، ان " الانفجار هو الاول من نوعه منذ اكثر من شهرين في بساتين الوقف التي شهدت استقرارا نسبيا مع العملية الواسعة التي نفذها قوات الرد السريع بأسناد قوات وتشكيلات امنية اخرى في اغلب قرى الوقف".

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