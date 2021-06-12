الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن استقبال الدفعة الثانية من الناجيات الإيزيديات في بغداد

2021/06/12 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت دائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة لعامة لمجلس الوزراء،عن استقبال الدفعة الثانية للناجيات الإيزيديات في العاصمة بغداد، والمتضمنة (١٠) نساء.وذكر بيان للامانة : يأتي ذلك في إطار برنامج علاج الناجيات الإيزيديات الذي أطلقته الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء؛ لتقديم الرعاية والعلاج والتأهيل النفسي للمتحررات من قبض عصابات داعش الإرهابية.ونقل البيان عن مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية أشرف عبد الكربم مراد، قوله إنه : بعد إكمال جميع الاستعدادات وتهيئة الأمور الطبية واللوجستية كون الدائرة هي الجهة التنفيذية، فقد تم هذا اليوم استقبال الدفعة الثانية من الناجيات الإيزيديات ضمن برنامج علاجي وتأهيلي لمساعدتهن على الاندماج بالمجتمع.وبيّن أن : البرنامج يتضمن إقامة ورش عمل مكثفة للتأهيل النفسي التي تستمر لمدة أسبوع فضلا عن إخضاعهن لفحوصات شاملة في مدينة الطب على يد لجنة من أفضل الأطباء وتقديم العلاج اللازم لهن.وقدّم مراد شكره لجميع الوزارت والجهات الأمنية والهيئات والمنظمات المشاركة وهي تعمل مع دائرة المنظمات غير الحكومية لإسناد وإنجاح مشروع رعاية الناجيات الإيزيديات.يذكر ان المشروع انطلق شباط الماضي باستقبال الدفعة الأولى من الناجيات./انتهى3

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