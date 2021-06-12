الأعرجي والعامري يؤكدان على “أهمية إنجاح” الانتخابات المقبلة

2021/06/12 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان صحفي، إن الأخير “التقى، العامري اليوم، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، تحقيقا لتطلعات الشعب العراقي”.

واشار العامري، خلال اللقاء بحسب البيان، الى “أن لاخيار للعراقيين إلا بنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق ومطلب جماهيري، لافتا إلى أهمية تغليب العقل والحكمة في حل القضايا والتحديات التي تواجه البلد”.

من جانبه، أكد الأعرجي، على “أهمية الاستقرار الأمني وتهيئة الظروف الأمنية المطمئنة للمرشحين والناخبين على حدٍ سواء، لدعم العملية الديمقراطية في العراق، وإنجاز الانتخابات المبكرة بالموعد المحدد لها”.

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