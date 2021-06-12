اخماد حريق في خزان للنفط الاسود بالتاجي

2021/06/12 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن حريق اندلع في خزان للنفط الاسود سعة 70 طن داخل معمل اسفلت التاجي.

وقالت المديرية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، عن” استنفار فرق الاطفاء امكانياتها وطاقاتها لإخماد حادث حريق اندلع في خزان للنفط الاسود سعة 70 طن داخل معمل اسفلت التاجي وانقاذ 6 خزانات أخرى مجاورة للخزان المحترق”.

واشارت الى” إخماد ألسنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وأداء مميز بعد تحجيم النيران واخمادها والحد من توسعها وبدون اي أضرار بشرية”.

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