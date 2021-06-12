مفوضية الانتخابات تقبل طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح

2021/06/12 | 20:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت مفوضية الانتخابات، السبت، قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من الترشح للانتخابات. وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في إطار التحضير للانتخابات المقبلة في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١، واستجابة لما يرد من مطالبات لمفوضية الانتخابات، قرر مجلس المفوضين الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس …

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