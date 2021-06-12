اليويفا يعلن تأجيل مباراة لسقوط لاعب

2021/06/12 | 20:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا مساء السبت، ضمن مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم.

وفي أواخر الشوط الأول، سقك إريكسن فجأة مغشيا عليه، وهرع زملاؤه لمعرفة ما أصابه، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويحاول إنعاشه.

وظهرت معالم الصدمة على وجوه لاعبي الدنمارك، خوفا على حياة زميلهم الذي يلعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وتم إيقاف المباراة رسميا، ثم الإعلان عن تأجيلها في ظل وجود خطورة على حياة اللاعب الدنماركي.

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