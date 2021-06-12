وقفة في ذكرى الفتوى

2021/06/12 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الكاظم حسن الجابري

مثلتْ فتوى الدفاع الكفائي التي اطلقها

سماحة السيد السيستاني نقلة نوعية

وحالة جديدة في السيرة العملية للمجتمع

الشيعي.



الشيعة وعلى مدار تاريخهم,

كانوا مرمى لسهام الحكام

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