دولة آية الله السيستاني المدنية

2021/06/12 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

قبل الولوج الى علاقة الامام

السيستاني (دام ظله) للدولة المدنية في

العراق يجب تعريف ماهية هذه الدولة التي

كان ولم يزل سماحته ( دام ظله ) الرائد

الاول الى اقامتها لكونها لامحيص عنه

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