2021/06/12 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار لاعب المنتخب الدانماركي كريستيان إريكسن فجأة أثناء مباراة منتخب بلاده المقامة حاليا ضد فنلندا ضمن مباريات بطولة أوروبا في كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد صادم.. لاعب دنماركي يسقط فجأة داخل الملعب وشكوك بشأن حياته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد صادم.. لاعب دنماركي يسقط فجأة داخل الملعب وشكوك بشأن حياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).