2021/06/12 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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