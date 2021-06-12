توصية من حقوق الإنسان النيابية بذكرى مجزرة سبايكر: يجب محاسبة المقصرين

2021/06/12 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوصت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، بمحاسبة جميع المتسببين بمجزرة سبايكر والتي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في حزيران 2014. وقال عضو اللجنة، أحمد الكناني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجزرة سبايكر واحدة من مجازر العصر الحديث المأساوية التي مرت على الانسانية جمعاء"، لافتاً إلى "إجراء محاكمات لبعض الذين اشتركوا في هذه المجزرة".وشدد، على أن "ذلك غير كاف، بل يجب إنصاف ذوي الضحايا، ومحاسبة الذين تسببوا بهذه المجزرة، والذين روجوا الى هذا الفكر التكفيري".وأضاف، أنه "في تلك الفترة كان هناك تقصير حكومي واضح أدى الى هذه المأساة"، داعياً جميع الأطراف إلى "إجراء محاكمة دولية كون الحادثة تعتبر جريمة دولية بحق الانسانية". ولفت إلى أن "هناك إدانات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لهذه الجريمة، لكن لا نكتفي بها، بل يجب أن توثق في الأمم المتحدة وتعتبر من جرائم العصر الحديث". وأكد، أن "الفاعل الحقيقي تم القاء القبض عليه ومحاكمته، لكن هناك مقصرين وهناك من كان يروج لهذا الفكر، وهناك من يدعو الى اسقاط العملية السياسية، ويجب أن يشملوا جميعاً بالعقوبات".وتمر اليوم، الذكرى السنوية السابعة لجريمة سبايكر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أكثر من 1700 عنصر أمني ومتدرب على يد تنظيم داعش الإرهابي.

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