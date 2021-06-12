الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب إصابة إيركسن/موسع

2021/06/12 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، تعليق مواجهة المنتخب الدنماركى ونظيره الفنلندى بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها كريستيان إيركسن نجم منتخب الدنمارك خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "باركن ستاديون" بمدينة كوبنهاغن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 تموزالمقبل بمشاركة 24 منتخباً وتستضيفها 11 مدينة مختلفة.وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان عاجل أنه تم تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب خطورة حالة إيركسن ".وتعرض إيركسن لإصابة خطيرة في ملعب مباراة فريقه ضد فنلندا المقامة حاليًا في الجولة الأولى لبطولة يورو 2020، وأغمى على اللاعب في أرض الملعب وحاول الجهاز الطبي لإنعاشه بالتنفس الصناعي"./انتهى2

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