الاتحاد الأوربي يعلن تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب إصابة إيركسن

2021/06/12 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، تعليق مواجهة المنتخب الدنماركى ونظيره الفنلندى بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها كريستيان إيركسن نجم منتخب الدنمارك خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "باركن ستاديون" بمدينة كوبنهاغن،/انتهى2

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