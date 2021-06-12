2021/06/12 | 20:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شرطيان و3 مدنيين جراء هجوم إرهابي وقع في منطفة جامو وكشمير بشمال الهند.

وقال مدير دائرة الأمن المحلية، فيجاي كومار: “وقع الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في مدينة سوبور بشمال كشمير.



فقد قام المسلحون بهجوم على مركز للشرطة في منطقة أرامبورا، الأمر الذي أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن و3 مدنيين.



وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وتجري عملية البحث عن الإرهابيين”.

وأضاف أن شرطيين اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.

وتدل معلومات تمهيدية على أن الهجوم نفذه أعضاء في منظمة “لشكر طيبة” التي تعد من أكثر المنظمات الإرهابية نشاطا في جنوب آسيا.



ويعد نشاط هذه المنظمة محظورا في كل من الهند والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا.

وازدادت حدة التوتر في شمال الهند بعد أن قررت نيودلهي في 5 أغسطس عام 2019 بإلغاء ولاية جامو وكشمير، وإنشاء اثنين من أراضي الاتحاد.



ولتحقيق ذلك قام البرلمان الهندي بإلغاء المادة 370 من دستور البلاد التي كانت تمنح الولاية حقوقا خاصة.



ودانت باكستان هذا القرار بشدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 أشخاص جراء هجوم إرهابي في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 أشخاص جراء هجوم إرهابي في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).