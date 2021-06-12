لاعب يتعرض لخطر الموت في أمم أوروبا

2021/06/12 | 20:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض كريستيان إيركسن لاعب منتخب الدنمارك لإصابة خطيرة في ملعب مباراة فريقه ضد فنلندا المقامة حاليا في الجولة الأولى لبطولة يورو 2020.

وأغمى على اللاعب في أرض الملعب وحاول الجهاز الطبي لإنعاشه بالتنفس الصناعي.

وحدثت حالة من الذعر بين اللاعبين الذين تساقطت دموعهم في الملعب.

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