مجلس الخدمة الاتحادي: 3 خطوات تسبق الإعلان عن الدرجات الوظيفية

2021/06/12 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، آلية توفير الدرجات الوظيفية، فيما حدد ثلاث خطوات تسبق الإعلان عنها.وقال رئيس المجلس، محمود التميمي، للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”،إن “الدرجات الوظيفية لن […]

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