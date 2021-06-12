2021/06/12 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت مديرية المرور في محافظة الانبار، اليوم السبت، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار على كل من يرمي النفايات وأعقاب السكائر من نافذة السيارة.وأوضح مدير المرور في محافظة الانبار اللواء ليث الراوي للوكالة الرسمية، أن “هذا القرار سيطبق في جميع مناطق واقضية ونواحي المحافظة ويأتي ضمن الصلاحيات التي وفرها قانون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرامة مالية في الانبار لمن يرمي النفايات من نافذة السيارة first appeared on النور نيوز.

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