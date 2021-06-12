الدفاع توضح حقيقة سحب صلاحيات من وزيرها

2021/06/12 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية خبر مفاده بان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي (قام بسحب صلاحيات السيد وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية)، وتؤكد وزارة الدفاع ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات سيتم مقاضاة مروجيها قانونياً.لذا اقتضى التنويه..

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