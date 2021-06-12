الصحة تعلن وصول ادوية

2021/06/12 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن وصول أدوية ومواد مختبرية متنوعة إلى البلاد، مؤكدة ان جميع الأدوية من مناشئ عالمية رصينة.

يتبع ...

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