"البوارح".. زائر عالي السرعة يدخل غدا للعراق

2021/06/12 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، اليوم السبت، استمرار رياح البوارح الشمالية الغربيه في مدن وسط وغرب البلاد وجنوبها نهار الأحد.

وقال لـ (بغداد اليوم)، "يزداد نشاط الرياح مساء وفجر الاثنين لتصل مابين 70-80 كم بالساعه مسببه تصاعد غبار كثيف في المناطق الصحراوية".

ورجح "حصول ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في كل المدن ويستمر نشاط الرياح السطحية لعدة ايام وربما لغاية نهاية الاسبوع".

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