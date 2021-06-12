الدفاع تنفي سحب صلاحيات الوزير المتعلقة بالمناصب الامنية

2021/06/12 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفت وزارة الدفاع سحب صلاحيات الوزير المتعلقة بالمناصب الامنية .وذكرت في بيان : انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية خبر مفاده بان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (قام بسحب صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية).واكدت الوزارة ان : هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات سيتم مقاضاة مروجيها قانونياً./انتهى3

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