الكاظمي : مازال امام الناصرية الجريحة الكثير من العمل /موسع

2021/06/12 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مازال امام الناصرية الجريحة الكثير من العمل .واضاف في تغريدة له اليوم : زرنا ذي قار التاريخ والاصالة اليوم لافتتاح مشاريع متلكئة لسنوات واوفينا بوعدنا في اكمالها .وتابع : مازال امام الناصرية الجريحة الكثير من العمل لتستعيد عافيتها بما تستحقه بتضامن ابنائها .وقدم شكره لاهالي ذي قار ..فخرنا وعزتنا وموطن الاباء والقيم العالية ..وقال مطالبكم المحقة مسؤولية وتنفيذها واجب./انتهى3

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