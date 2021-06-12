2021/06/12 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي

أعلنت مديرية المرور في محافظة الانبار، اليوم السبت، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار على كل من يرمي النفايات وأعقاب السكائر من نافذة السيارة.

وأوضح مدير المرور في محافظة الانبار اللواء ليث الراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذا القرار سيطبق في جميع مناطق واقضية ونواحي المحافظة ويأتي ضمن الصلاحيات التي وفرها قانون المرور العراقي لعام 2019".

وأكد، أن "هناك حملة شاملة ايضا لمنع المركبات المظللة من السير في شوارع المحافظة"، لافتا الى أن "المفارز المرورية انتشرت في مختلف الشوارع لمحاسبة المركبات المظللة التي تعتبر مخالفة لضوابط المرور سواء كانت حكومية أو مدنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور الأنبار تفرض غرامة مالية على من يرمي النفايات من نافذة السيارة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور الأنبار تفرض غرامة مالية على من يرمي النفايات من نافذة السيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).