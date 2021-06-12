وزير الصحة: الفطر الاسود لا يشكل تهديدا لحد الان

2021/06/12 | 21:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، ان مرض الفطر الاسود لايشكل تهديدا لحد الان، لافتا الى ان الجهود تتواصل للسيطرة على فايروس كورونا.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان مجلس الوزارة اجتمعت اليوم بمدينة السليمانية بهدف تقديم افضل الخدمات الصحية ورفع مستوى الخدمات، موضحا، ان عدة قررات صدرت عن الاجتماع الذي سلط الضوء على فايروس كورونا المستجد، وشرط تلقي لقاح كورونا للمواطنين الراغبين في السفر.

واضاف: ان الوزارة تشكر المتبرعين في دعم مشاريعها كما لدينا مشاريع اخرى تدخل حيز التنفيذ، داعيا الشركات الى التعاون في توفير ادوية مرضى السرطان.

واكد ان اسعار الادوية تخضع للرقابة الدقيقة، كما تم اغلاق عدة صيدليات مخالفة، مشيرا الى ان الفطر الاسود لا يشكل خطرا لحد الان بوجود اجهزة تكشف المرض.

PUKmedia ترجمة

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