2021/06/12 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الوهاب يعلن إصابته بورم في الدماغ كرزون تكشف موعد ولادة طفل ديانا عمان -الزمان أطلّت الفنانة الأردنية زين كرزون على الجمهور بمقطع فيديو، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تتحدّث عن الأبراج، وأعلنت موعد ولادة طفل شقيقتها الفنانة الأردنية ديانا كرزون.وهنأت زين مواليد برج ، الجوزاء وذلك لأن والدتها من أصحاب […]

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