2021/06/12 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد النور تحتفل بعيد ميلاد إبنتها بيروت – الزمان أحتفلت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا التي أصبحت في العاشرة من عمرها.ونشرت عبدالنور عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور مع ابنتها وهي تحتضنها.وعلّقت عبد النور على الصور معبّرة عن حبها وفخرها بابنتها قائلة (اميرتي صار عمرها […]

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