2021/06/12 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جون يدعو إلى التحرّك منعاً لفقدان أجيال من المواهب { لندن (أ ف ب) – ناشد النجم إلتون جون الخميس الحكومة البريطانية العمل على إيجاد حل لتسهيل جولات الفنانين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي بعد البريكست، محذرا من فقدان أجيال من المواهب المستقبلية.وبعدما أنهكتهم جائحة كوفيد-19 من خلال تسببها بإيقاف الحفلات، بات يتعين على الموسيقيين […]

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