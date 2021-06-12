الدفاع تنفي سحب صلاحيات جمعة عناد بقرار من الكاظمي

2021/06/12 | 21:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة الدفاع، السبت، سحب صلاحيات الوزير جمعة عناد من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وذكرت الوزارة في بيان، 12 حزيران/يونيو، أنّ "بعض المواقع الإخبارية نشرت خلال الساعات الماضية، خبرًا مفاده أنّ القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قام بسحب صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية".

وأضاف البيان، أنّ "وزارة الدفاع تؤكد أنّ هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له، وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات سيتم مقاضاة مروجيها قانونيًا".

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