2021/06/12 | 21:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور ..بارزاني يعقد اجتماعا مع ولي عهد ابو ظبي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور ..بارزاني يعقد اجتماعا مع ولي عهد ابو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).