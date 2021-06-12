الكاظمي: مازال أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل لتستعيد عافيتها

2021/06/12 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي ان زيارتَه الى محافظة ذي قار التأريخ ِ والأصالة، لافتتاح ِ مشاريعَ متلكئةٍ لسنوات.

واكد الكاظمي في تغريدةٍ على تويتر، أوفينا بوعدِنا في إكمال ِ المشاريع المتلكئة لسنوات، مازال أمامَ الناصرية الجريحة الكثيرُ من العمل، لتستعيدَ عافيتَها بما تستحقه بتضامن ِ أبنائِها.

شكرا لأهالي ذي قار فخرنِا وعزتِنا وموطن ِ الإباءِ والقيم العالية، مطالبُكم المُحِقة مسؤولية ٌ وتنفيذُها واجب.

زرنا ذي قار التأريخ والأصالة اليوم، لافتتاح مشاريع متلكئة لسنوات، وأوفينا بوعدنا في إكمالها، مازال أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل، لتستعيد عافيتها بما تستحقه بتضامن أبنائها.شكرا لأهالي ذي قار فخرنا وعزتنا وموطن الإباء والقيم العالية ، مطالبكم المحقة مسؤولية وتنفيذها واجب pic.twitter.com/Wx0HsFqnwn

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 12, 2021

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